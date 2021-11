Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende pour accompagner Xavi ? La réponse !

Publié le 17 novembre 2021 à 16h00 par A.C.

Alors que Ramon Planes vient de quitter son poste de secrétaire technique, le nom de Carles Puyol est évoqué pour le remplacer au FC Barcelone.

Le mot d’ordre de la présidence de Joan Laporta est clair : retrouver l’ADN du FC Barcelone, qui a fait son succès dans les années 2000. Le retour de Xavi est un gros pas fait dans cette direction, bientôt suivi d’un autre retour, celui de Daniel Alves. Un autre nom a été évoqué par la presse catalan ces dernières semaines avec Carles Puyol, qui pourrait devenir le nouveau secrétaire technique du Barça et ainsi remplacer Ramon Planes, qui a tout récemment quitté le club d’un accord mutuel.

Puyol ne devrait pas remplacer Planes