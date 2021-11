Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a déjà bouleversé le recrutement du Barça !

Publié le 17 novembre 2021 à 13h00 par G.d.S.S.

Rapatrié gratuitement par le FC Barcelone alors qu’il était libre de tout contrat, Daniel Alves a pu boucler ce transfert grâce à Xavi qui a totalement relancé le dossier en quelques heures après sa nomination au poste d’entraîneur.

« Enfin le retour à la maison. Je suis heureux de pouvoir revenir dans le meilleur club du monde. Cela fait longtemps que j'essaie de revenir et je suis très heureux », lâchait Daniel Alves en début de semaine après avoir officialisé son retour au FC Barcelone, lui qui était arrivé en fin de contrat avec Sao Paulo en septembre dernier. Pourtant, en coulisses, ce dossier a mis un certain temps à être validé par le Barça…

Koeman ne voulait pas d’Alves, Xavi a fait le forcing

À en croire les révélations de Fabrizio Romano, Xavi est l’homme qui a tout changé pour le retour de Dani Alves. Ronald Koeman n’était pas en faveur de son retour et avait dit non. Mais juste après sa nomination au poste d’entraîneur à la place du technicien néerlandais, Xavi a tout bouleversé en un après-midi, justifiant qu’il le voulait avec lui, aussi bien pour ses qualités sportives que pour sa mentalité dans le vestiaire et à l’entraînement.