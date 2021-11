Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel doit être le prochain challenge de Zinedine Zidane ?

Publié le 17 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane voit son nom lié à plusieurs clubs ainsi qu’à la sélection française. Au PSG, on songe également au champion du monde dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino. Selon vous, quelle décision doit prendre Zidane pour son avenir ? C’est notre sondage du jour !

Les jours se suivent et le climat autour de Mauricio Pochettino est toujours aussi délétère. Malgré un quasi sans faute en Ligue 1 avec seulement un revers à signaler face au Stade Rennais, l’entraîneur du PSG ne ferait plus l’unanimité et pourrait à terme être remercié par les décideurs du Paris Saint-Germain. Et ce, malgré sa récente prolongation de contrat le liant au club parisien jusqu’en juin 2023. Le10sport.com vous a en effet révélé le 9 novembre dernier que le sujet Pochettino est bel et bien discuté en coulisse que ce soit à Paris ou à Doha. D’ailleurs, au Qatar, la piste Zinedine Zidane prendrait de plus en plus d’ampleur, toujours selon nos informations exclusives.

Le PSG, la Juventus, Manchester United, les Bleus ?