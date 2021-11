Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid tape du poing sur la table pour Pogba !

Publié le 17 novembre 2021 à 16h15 par A.C.

Paul Pogba est l’un des joueurs les plus courtisés du moment, puisque son contrat avec Manchester United se termine en juin prochain et qu’une prolongation est toujours plus improbable.

L’avenir de Paul Pogba devrait se décider au cours des prochaines semaines. Son avenir à Manchester United semble toucher à son terme et à moins d’un retournement de situation incroyable, il ne devrait pas prolonger son contrat. Une occasion en or donc pour un club comme le Paris Saint-Germain, où Leonardo rêve de frapper un gros coup au milieu de terrain. Le PSG devra toutefois faire face à une concurrence féroce avec le Real Madrid, mais surtout la Juventus, qui rêve d’un retour de Pogba depuis son départ en 2016.

Pérez aurait « définitivement écarté » le recrutement de Pogba