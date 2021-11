Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba... Le Real Madrid a pris une décision radicale !

Publié le 17 novembre 2021 à 7h15 par A.D.

Le PSG et le Real Madrid devraient se disputer pour Kylian Mbappé et Paul Pogba en 2022. Selon la presse italienne, le club merengue en pincerait toujours pour La Pioche, mais serait actuellement obnubilé par le crack parisien.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé et Paul Pogba pourrait tous les deux quitter leurs clubs respectifs, à savoir le PSG et Manchester United. Déterminé à conserver son numéro 7, Leonardo va tenter le tout pour le tout pour le convaincre de prolonger et éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. Par ailleurs, le directeur sportif du PSG serait prêt à profiter de la situation de Paul Pogba pour boucler un nouveau coup XXL à 0€. Et pour ces deux dossiers, Leonardo devrait se frotter au Real Madrid. En effet, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti seraient en embuscade pour Kylian Mbappé et Paul Pogba. Toutefois, le coach et le président de la Maison-Blanche pourraient oublier le milieu de terrain de Manchester United pour mettre le paquet sur l'attaquant du PSG.

«Pogba a toujours été une cible de Perez, mais maintenant il n'a que Mbappé en tête»