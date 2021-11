Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand rêve de Doha tomberait déjà à l’eau…

Publié le 17 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG et le président Nasser Al-Khelaïfi songent à Zinedine Zidane pour la succession de Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur du Real Madrid aurait pour sa part les yeux rivés sur l’Équipe de France.

Et si le PSG essuyait un énorme échec dans le dossier Zinedine Zidane ? Comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 novembre dernier, Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité en coulisse et son cas est même étudié. Pour le président Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires du PSG, le successeur idéal de Pochettino n’est autre que Zinedine Zidane. Cela tomberait bien puisque depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zidane est sans club. Et le supposé intérêt de Manchester United pour le champion du monde ne devrait pas chambouler les plans du PSG puisque Zinedine Zidane ne prévoirait pas de succéder à Ole Gunnar Solskjaer chez les Red Devils.

Zidane ne songerait qu’à la succession de Deschamps chez les Bleus !

Cependant, l’affaire ne serait clairement pas entendue pour le PSG. Selon les journalistes Rudy Galetti et Pedro Almeida, Zinedine Zidane ne serait bel et bien pas emballé par l’idée de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United, ce qui expliquerait l’absence de progression dans les discussions entre les deux parties. Néanmoins, Zidane ne semblerait à l’instant T ne vouloir sortir de sa tranquillité que pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France alors que le contrat du sélectionneur expirera après le Mondial au Qatar à la fin de l’année 2022.