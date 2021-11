Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Xavi, Laporta joue sur tous les tableaux !

Publié le 17 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez verrait les choses en grand malgré la crise économique traversée par le Barça en multipliant les pistes sur le marché des transferts.

Après avoir fait les beaux jours du FC Barcelone en tant que milieu de terrain pendant 17 longues années, de 1998 à 2015, Xavi Hernandez est revenu en messie il y a de cela bientôt deux semaines au Barça . En effet, le club culé traverse à la fois une crise économique et sportive. Et l’ancien joueur issu de La Masia est perçu comme beaucoup comme étant la pièce du puzzle qu’il manquait pour lancer le projet du président Joan Laporta, réélu à la présidence par les socios en mars dernier. Et cette reconstruction passerait notamment par le renforcement de l’effectif.

Sterling, Olmo, Salah, Rabiot…