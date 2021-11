Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait déjà l’unanimité au Barça !

Publié le 17 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Cadres du FC Barcelone et surtout, anciens coéquipiers de Xavi Hernandez, Jordi Alba et Gerard Piqué n’ont pas caché leur joie après le retour de Xavi, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur.

Cela va faire bientôt deux semaines que Xavi Hernandez est officiellement redevenu l’entraîneur du FC Barcelone. Et bien qu’il n’ait pas encore dirigé son premier match officiel en tant que coach du club culé, la légende blaugrana suscite un optimisme débordant, que ce soit auprès des socios du Barça ou des joueurs de l’équipe première. En atteste la récente déclaration de Jordi Alba à RTVE . « Nous traversons une période compliquée. Je suis convaincu que Xavi va beaucoup nous aider et qu'il va permettre à chaque joueur de s'améliorer. Nous allons essayer de faire de notre mieux, comme toujours. Il connaît le club, les joueurs et je suis sûr que nous répondrons présent. Je suis impatient de travailler sous ses ordres » . Vice-capitaine du FC Barcelone, Gerard Piqué a lui tenu à saluer le retour de son ancien coéquipier en soulignant notamment les règles instaurées qui feraient l’unanimité en interne.

« Xavi a établi ses règles, que nous trouvons toutes excellentes »