Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves affiche déjà une position radicale pour son avenir !

Publié le 16 novembre 2021 à 10h30 par B.C.

De retour au FC Barcelone, Dani Alves a bien l’intention de s’imposer chez les Blaugrana du haut de ses 38 ans, et ce alors qu’il n’a signé que pour six mois en faveur du club culé.

À peine nommé à la tête du FC Barcelone, Xavi a déjà mis la main sur un renfort en la personne de Dani Alves. Libre depuis son départ de São Paulo, le latéral droit brésilien fait donc son retour surprise chez les Blaugrana , et il n’a clairement pas l’intention de faire de la figuration. « Je viens ici pour aider le Barça. Comme je dis aussi, je viens pour essayer de sauver le Barça que nous aimons tous beaucoup et que nous connaissons tous », a annoncé l’ancien joueur du PSG et de la Juventus. À 38 ans, Dani Alves ne veut pas entendre parler de retraite, et ce malgré la durée de son bail.

Aucune clause pour la prolongation de Dani Alves