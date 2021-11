Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves envoie un énorme message après son retour !

Publié le 15 novembre 2021 à 19h10 par H.G.

Alors qu’il a effectué son retour au FC Barcelone en fin de semaine dernière, Dani Alves a affiché une énorme ambition à l’occasion de son come-back au sein d’un club catalan moins reluisant que par le passé.

Le FC Barcelone mise sur son ancienne garde pour se reconstruire. En effet, il y a bientôt deux semaines, Xavi a effectué son retour au sein du club catalan, cette fois dans le costume d’entraîneur, en paraphant un contrat jusqu’en juin 2024. Et ce vendredi, le Barça a officialisé le come-back de Dani Alves. Du haut de ses 38 ans, le Brésilien a signé un engagement jusqu’au 30 juin prochain avec une saison supplémentaire en option. Et visiblement, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus a de très grandes ambitions…

« Essayer de sauver le Barça »