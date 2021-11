Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande révélation sur le retour de Dani Alves !

Publié le 15 novembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Cherchant à se renforcer lors du mercato hivernal, le FC Barcelone a déjà enregistré une première recrue avec le retour de Dani Alves. Selon un ancien entraîneur du Brésilien, le Barça a eu une très bonne idée en décidant de rapatrier le latéral droit de 38 ans.

Xavi tient sa première recrue hivernale. Comme annoncé par le FC Barcelone ce vendredi, Dani Alves est de retour en Catalogne. Libre de tout contrat depuis son départ de São Paulo, le Brésilien a accepté de revenir pour aider son ancien club à se remettre sur bons rails. Le latéral droit de 38 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec une supplémentaire en option. Afin d’aider le FC Barcelone a respecté le fair-play financier, Dani Alves aurait même accepté un salaire très modeste selon AS et basé sur ses performances comme l’explique SPORT . Si l’opération pourrait s’apparenter à un mauvais coup au vu de l’âge avancé de Dani Alves, il serait en fait tout l’inverse selon Manolo Jiménez.

« Dani est en forme »