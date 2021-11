Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette étonnante révélation sur le grand retour de Xavi !

Publié le 15 novembre 2021 à 8h30 par D.M.

Xavi aurait demandé à son assistant de se rendre en Catalogne dès le mois de septembre afin d'observer les prestations de l'équipe réserve du FC Barcelone.

Légende du FC Barcelone, Xavi est de retour en Catalogne. Le technicien espagnol, en poste depuis le début de la saison à Al-Sadd, a accepté de prendre la succession de Ronald Koeman. Présenté à la presse le 8 novembre dernier, le technicien avait admis qu’il était proche de rejoindre le FC Barcelone plus tôt dans l’année : « Les deux premières fois que Barcelone est venu, en janvier, je n’étais pas prêt, à la fois au niveau familial et moi-même, j'avais besoin de plus de temps ». Mais alors que la situation de Ronald Koeman commençait à susciter des interrogations en interne, Xavi avait préparé le terrain pour sa venue et était certain de se rendre en Catalogne.

Xavi avait préparé son arrivée