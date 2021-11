Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta livre les dessous de ses contacts avec Xavi !

Publié le 8 novembre 2021 à 19h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s'est prononcé sur le retour de Xavi en Catalogne. Le dirigeant est enfin parvenu à l'attirer, après un échec en janvier dernier.

Présent à Al-Sadd depuis son départ en 2015, Xavi était courtisé depuis plusieurs mois par le FC Barcelone. Finalement, le technicien a accepté de faire son retour en Catalogne après le départ de Ronald Koeman. Présenté à la presse ce lundi, l’ancien milieu de terrain a évoqué son retour au FC Barcelone et en a dit plus sur l’intérêt de Joan Laporta en début d’année 2021. « Les deux premières fois que Barcelone est venu, en janvier, je n’étais pas prêt, à la fois au niveau familial et moi-même, j'avais besoin de plus de temps. Ensuite, c'était en été, il y avait une élection au milieu, et il y avait beaucoup d'incertitude, ce n'était pas le moment. Puis Joan m'a appelé, j'ai toujours dit qu'il était le meilleur président de l'histoire du Barça. Je sais que c'est un gars droit, et maintenant c'était le moment » a confié Xavi.

