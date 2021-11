Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi interpelle déjà les cadres du vestiaire pour son retour !

Publié le 8 novembre 2021 à 13h30 par La rédaction

Ce lundi, le FC Barcelone a officiellement présenté Xavi au Camp Nou. Motivé à faire revenir le club sur le devant de la scène européenne, le nouvel entraîneur du Barça a envoyé un premier message à son effectif, notamment à ses cadres.

Après de longues négociations avec Al-Sadd, le FC Barcelone s’est attaché les services de Xavi. Le technicien espagnol succède à Ronald Koeman, licencié il y a quelques jours suite à un nouveau mauvais résultat en s’inclinant face au Rayo Vallecano. Après avoir fait presque la totalité de sa carrière en tant que joueur au Barça , Xavi revient pour aider le club catalan à se remettre sur les rails. Alors que les Blaugrana traversent une grave crise financière, la situation sportive s’est également dégradée sur ce début de saison. Le technicien espagnol aura une grande responsabilité. Si son adaptation devrait se faire assez rapidement, lui qui connaît déjà le FC Barcelone puisqu’il y a été formé et qui retrouvera d’anciennes connaissances dans son nouvel effectif, il ne compte pas faire de cadeaux à ses nouveaux joueurs.

« Nous devons récupérer beaucoup de choses d'avant »

Lors de sa présentation officielle ce lundi, dans des propos rapportés par SPORT , Xavi a révélé qu’entraîner un jour le FC Barcelone était un rêve devenu aujourd’hui réalité. Motivé à faire revenir le club culé sur le devant de la scène européenne, le champion du monde 2010 voudrait tout d’abord rétablir d’anciennes idées qui ont un peu disparu ces derniers temps : « C'est un rêve devenu réalité. En 2015, mon rêve était de revenir et je reviens avec un maximum de responsabilités et de l'enthousiasme. Nous devons travailler dur. Le Barça est ma maison, mais je sais que j'ai une grande responsabilité. Je sais que j'arrive à un moment difficile pour le club, mais je me sens préparé. Mon ADN n'a pas changé. L'idée d'être le protagoniste, d'avoir le ballon, de créer des occasions, de mettre en place une intensité au Barça. Nous devons récupérer beaucoup de choses d'avant. » Par la suite, Xavi a tenu à faire passer un message auprès de son nouvel effectif.

« Nous devons être tous ensemble pour que le Barça puisse à nouveau aspirer à remporter des titres »