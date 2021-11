Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi lâche déjà une grosse réponse sur son avenir !

Publié le 8 novembre 2021 à 9h30 par T.M.

Alors que Xavi entame donc sa nouvelle aventure sur le banc du FC Barcelone, il gardera toutefois Al Sadd dans un coin de sa tête et de son coeur.

Après avoir brillé en tant que joueur au FC Barcelone, Xavi va désormais tenter d’en faire de même en tant qu’entraîneur. Pour remplacer Ronald Koeman, qui a été remercié, le club catalan a décidé de faire appel à son ancienne gloire, qui officiait jusqu’à présent au Qatar, avec Al Sadd. Forcément, Xavi n’a pas pu dire non à son club de toujours et le voilà donc de retour à Barcelone. Pour autant, l’Espagnol n’oublie pas le club qatari. Au point de laisser la porte ouverte à un retour à l’avenir…

« Revenir ? Personne ne sait ce qui va arriver »