Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Xavi sur son arrivée au Barça !

Publié le 8 novembre 2021 à 8h30 par T.M.

Après avoir fait ses gammes comme entraîneur à Al Sadd, Xavi va donc faire le grand saut en rejoignant le banc du FC Barcelone. Un rêve devenu réalité pour l’Espagnol.

Une nouvelle ère va débuter au FC Barcelone et cette ère sera celle de Xavi. En effet, après avoir remercié Ronald Koeman, qui a payé les mauvais résultats de son équipe, Joan Laporta a décidé d’aller chercher l’ancienne gloire du Barça, qui officiait jusqu’à présent sur le banc d’Al Sadd au Qatar. Après de longues négociations, les deux clubs ont fini par se mettre d’accord et Xavi a donc fait son grand retour à Barcelone. C’est d’ailleurs ce lundi qu’il sera présenté au Camp Nou et forcément, la joie est immense pour le Catalan.

« C’est mon rêve d’y aller »