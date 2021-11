Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland appelé à snober Leonardo pour… Tuchel ?

Publié le 8 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG songe à Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, comme le10sport.com vous l’a dernièrement fait savoir, Chelsea pourrait jouer un vilain tour au Paris Saint-Germain.

Nommé entraîneur de l’année par Sport BILD , Thomas Tuchel accordait le 20 octobre dernier une interview au média allemand au cours de laquelle il évoquait une éventuelle arrivée d’Erling Braut Haaland à Chelsea. « Si ça me plairait de faire jouer Lukaku et Haaland ensemble ? Je n'ai aucun problème à en parler (sourire). Je ne pense pas que nous n'étions pas vraiment proches de l'avoir. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ». L’ex-entraîneur du PSG serait donc susceptible de faire capoter les plans du directeur sportif Leonardo. En effet, afin d’éventuellement oublier Kylian Mbappé dont le contrat expirera à la fin de la saison, le PSG estime que Haaland remplirait parfaitement de rôle comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Cependant, Chelsea serait bel et bien une véritable menace pour le PSG dans le dossier Erling Braut Haaland.

« Il ira à l’étranger. À Chelsea ! »