Mercato - Real Madrid : Ce terrible constat sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 8 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

N’ayant pas réussi à trouver d’accord avec le Real Madrid pour prolonger, Sergio Ramos est donc parti libre. Une erreur de Florentino Pérez ?

Alors qu’on pensait que Sergio Ramos finirait sa carrière avec le Real Madrid, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pendant de longs mois, Florentino Pérez et l’Espagnol ont discuté des termes d’une possible prolongation. Cependant, à aucun moment, les deux clans n’ont réussi à se mettre d’accord. La situation était alors impossible à régler et Ramos a donc fini par partir libre et il s’est depuis engagé avec le PSG.

« Le Real Madrid a perdu sa personnalité sans Ramos »