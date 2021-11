Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour le projet McCourt !

Publié le 8 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara est l’un des grands visages actuels du club de Frank McCourt. Toutefois, d’ici peu, cela pourrait bien ne plus être le cas.

A l’OM, un mal est souvent pointé du doigt : l’absence de joueurs formés au club au sein de l’équipe première. Ces dernières saisons, les rares exceptions ont été Maxime Lopez et Boubacar Kamara. Si le premier est désormais à Sassuolo, il ne reste plus que le second pour incarner Marseille au sein du projet de Frank McCourt. Aujourd’hui, Kamara est d’ailleurs l’un des joueurs essentiels de Sampaoli, bénéficiant d’un rôle important dans son dispositif. Une belle histoire qui s’apprête toutefois à prendre fin.

Un départ acté ?