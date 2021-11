Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Puel jette un énorme froid sur son avenir !

Publié le 8 novembre 2021 à 2h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Wahbi Khazri reconnaît qu'il ne sait pas s'il sera toujours à l'ASSE la saison prochaine.

Bien que l'ASSE connaisse un début de saison très compliqué, Wahbi Khazri se distingue clairement. L'international tunisien empile les buts et permet aux Verts de ne pas être totalement largués dans la course au maintien. Cependant, à l'image de plusieurs de ses coéquipiers, Wahbi Khazri voit son contrat prendre fin en juin prochain ce qui jette un froid sur son avenir. Et il reconnaît ne pas savoir ce qui l'attend.

Khazri ne ferme aucune porte