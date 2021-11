Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi prépare déjà un terrible coup à Leonardo !

Publié le 8 novembre 2021 à 1h15 par A.D.

Alors que son retour au FC Barcelone vient d'être officialisé, Xavi aurait déjà la tête tourné vers le mercato. En effet, le nouvel entraineur du Barça souhaiterait s'offrir les services de Marcelo Brozovic, en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. On devrait donc assister à une grosse bataille entre le PSG, Tottenham, Newcastle et le club blaugrana pour Marcelo Brozovic en 2022.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic pourra rejoindre un nouveau club librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, Leonardo serait en embuscade pour réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Leonardo pourrait se frotter à Xavi, qui vient de retrouver le FC Barcelone, pour Marcelo Brozovic.

Le Barça entre en scène pour Marcelo Brozovic