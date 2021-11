Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Guardiola… La sortie forte de Rakitic sur son passage au Barça !

Publié le 8 novembre 2021 à 1h00 par Th.B.

Ayant choisi de prendre le légendaire numéro 4 de Pep Guardiola au FC Barcelone tout en devant assurer la succession de l’icône Xavi Hernandez, Ivan Rakitic est revenu sur son arrivée au Barça en vidant son sac au passage sur son adaptation.

Au cours de l’été 2014 par l’intermédiaire duquel le FC Barcelone a notamment bouclé la venue de Luis Suarez, le club culé s’est attaché les services d’Ivan Rakitic. L’international croate est parvenu à s’inscrire rapidement dans le collectif de l’effectif qui était à l’époque entraîné par Luis Enrique et a débarqué selon la presse pour combler le départ de Xavi Hernandez qui faisait ses adieux au FC Barcelone à la fin de la saison 2014-2015 et une Ligue des champions en poche. Interrogé sur son arrivée et sur adaptation au FC Barcelone, Ivan Rakitic a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant la succession de celui qui est devenu entraîneur du Barça samedi matin.

« Je ne crois pas qu’on puisse remplacer Xavi. Il n’existera plus d’autre Xavi »