Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour ce chouchou de Leonardo ?

Publié le 7 novembre 2021 à 7h15 par A.C.

La situation contractuelle de Marcelo Brozovic a attiré l’attention de plusieurs gros clubs, dont le Paris Saint-Germain.

La troisième fois pourrait être la bonne. Après avoir échoué deux fois depuis son retour en 2019, Leonardo compte bien attirer Marcelo Brozovic au Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, le milieu de 28 ans est en fin de contrat et si une prolongation semblait n'être qu’un détail, la crainte de l’Inter commencerait à grandir au fil des semaines. Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce coup, puisque Brozovic plairait notamment au Bayern Munich, ainsi qu’à plusieurs clubs de Premier League.

Plutôt l’étranger que l’AC Milan