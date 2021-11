Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort dans ce dossier à 0€ !

Publié le 6 novembre 2021 à 16h45 par A.M.

Indispensable à l'Inter Milan, Marcelo Brozovic voit pourtant son contrat prendre fin en juin prochain. Mais Simone Inzaghi interpelle sa direction.

Malgré un été délicat durant lequel l'Inter Milan a perdu deux de ses meilleurs joueurs avec Achraf Hakimi et Romelu Lukaku, les Nerazzurri réalisent un bon début de saison sous les ordres de Simone Inzaghi qui a remplacé Antonio Conte. C'est notamment dû aux prestations de Marcelo Brozovic, qui est l'un des cadres du technicien italien. Cependant, son contrat s'achève en juin prochain ce qui a attiré l'attention de nombreux clubs dont le PSG, bien décidé à attirer l'international croate libre. Mais alors que Nicolo Barella et Lautaro Martinez ont récemment prolongé, Simone Inzaghi espère que Marcelo Brozovic en fera autant.

Inzaghi espère garder Brozovic