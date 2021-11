Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo avec cette star du Real Madrid !

Publié le 6 novembre 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG libre de tout contrat et rejoindre le Real Madrid, Leonardo aurait pu prendre sa revanche sur Florentino Pérez en s'attachant les services de Vinicius Jr. Néanmoins, les Merengue compteraient blinder le futur bail du Brésilien s'il vient à prolonger.

L’été dernier, le Real Madrid avait montré un fort intérêt pour Kylian Mbappé. Néanmoins, le PSG a pris un gros risque en refusant les avances du club madrilène et en conservant l’international tricolore malgré sa situation contractuelle. Mais le temps passe et la situation de Kylian Mbappé ne semble pas évoluer. Toujours aucun accord n’a été trouvé autour d’une possible prolongation. Pour le moment, à l’issue de la saison, la star du PSG quittera le club de la capitale libre et le Real Madrid sera bien évidemment présent pour le récupérer. De ce fait, si Kylian Mbappé venait à rejoindre le pensionnaire de LaLiga l’été prochain, Leonardo aurait pu envisager prendre sa revanche sur Florentino Pérez en recrutant Vinicius Jr, étincelant avec les Merengue cette saison. Néanmoins, la Casa Blanca ne compterait pas laisser filer le Brésilien si facilement.

Un contrat jusqu’en 2028 et une belle revalorisation salariale attendent Vinicius Jr