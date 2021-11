Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hazard sur le point de prendre une décision tonitruante ?

Publié le 6 novembre 2021 à 11h10 par B.C.

Mis de côté par Carlo Ancelotti, Eden Hazard commencerait à avoir de gros doutes sur sa situation, au point d’imaginer un départ dès le mois de janvier alors que plusieurs clubs sont intéressés.

Destiné à prendre la succession de Cristiano Ronaldo, parti une année auparavant, Eden Hazard n’est jamais parvenu à s’imposer au Real Madrid depuis son arrivée en 2019. Le passage du Belge chez les Merengue vire au fiasco, et ce malgré l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de touche. Alors que les blessures l’épargnent jusqu’à maintenant, Eden Hazard n’entre pas dans les plans de l'entraîneur madrilène, qui ne l’a utilisé qu’à dix reprises cette saison. « Il est clair qu'il n'est pas content car il ne joue pas, il s'entraîne bien, il est professionnel et il est sérieux. Il mérite d'avoir des minutes et il les aura s'il continue comme ça. (...) Je suis désolé car c'est assez facile de mettre sur le banc quelqu'un qui n'est pas professionnel et lui il l'est. Il aura du temps de jeu », a reconnu ce vendredi Ancelotti en conférence de presse. Une situation qui pourrait pousser Hazard à faire ses valises dès cet hiver.

Hazard commence à douter