Mercato - Real Madrid : Une destination se précise pour Eden Hazard !

Publié le 5 novembre 2021 à 11h00 par B.C.

N’entrant pas dans les plans de Carlo Ancelotti, Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid dès le mercato hivernal, une situation qui n’a pas échappé à Newcastle, confiant à l’idée d’accueillir le Belge.

La situation d’Eden Hazard ne s’arrange pas. Freiné par de nombreuses blessures depuis son arrivée en 2019, le Belge n’a pas su profiter de l’arrivée de Carlo Ancelotti pour se relancer au Real Madrid. Le nouvel entraîneur de la Casa Blanca ne compte pas sur l’ancienne star de Chelsea, qui n’a disputé que 10 rencontres toutes compétitions confondues cette saison en raison notamment des grandes prestations de Vinicius Jr. Il n’est donc pas exclu de voir Eden Hazard plier bagage dès le mois de janvier, de quoi arranger les affaires de Newcastle.

Newcastle confiant pour Hazard