Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse opération de Florentino Pérez tombe à l’eau !

Publié le 5 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid songerait à se séparer d’Eden Hazard, sa vente ne serait pas plausible en l’état selon la presse ibérique. Explications.

Le Real Madrid pourrait frapper très fort lors du prochain mercato estival. En effet, en plus de l’opération prioritaire Kylian Mbappé, les décideurs du club merengue auraient des vues sur Erling Braut Haaland ou encore Paul Pogba. De potentielles ventes seraient donc susceptibles d’avoir lieu en janvier ou au cours de la prochaine intersaison. Et ce serait notamment le cas d’Eden Hazard pour qui un départ se dessinerait les jours passant et en particulier depuis la grande déclaration de Carlo Ancelotti en conférence de presse sur son temps de jeu.

Hazard, une vente impossible ?