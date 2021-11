Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Terrible nouvelle pour Ancelotti avec Eden Hazard !

Publié le 5 novembre 2021 à 0h30 par A.D.

Arrivés tous les deux à l'été 2019, Eden Hazard et Luka Jovic ont couté très cher au Real Madrid. Et alors qu'il ne donnent pas du tout satisfaction à Carlo Ancelotti, Florentino Pérez souhaiterait se débarrasser de ses deux attaquants. Toutefois, le président merengue n'aurait (presque) aucune chance de trouver preneur à Eden Hazard pour Luka Jovic.

Lors du mercato estival 2019, le Real Madrid n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif. En effet, Florentino Pérez a déboursé la somme folle de 178M€ pour s'offrir Eden Hazard et Luka Jovic (115M€ pour le Belge et 63M€ pour le Serbe). Toutefois, cet investissement n'est pas du tout rentable aujourd'hui, puisque les deux attaquants sont méconnaissables depuis leur signature au Real Madrid. Ainsi, Florentino Pérez voudrait se débarrasser d'Eden Hazard et de Luka Jovic, mais...

Ancelotti n'aurait aucune chance de vendre Eden Hazard