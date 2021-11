Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez passe la vitesse supérieure pour se débarrasser du flop Hazard !

Publié le 4 novembre 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid ne compte plus sur Eden Hazard et proposerait ses services à de nombreuses équipes européennes; Problème, aucun club ne souhaite l'accueillir.

Arrivé en grande pompe au Real Madrid en 2019 et contre un chèque de 115M€, Eden Hazard espérait vite s'imposer en Liga et faire l'unanimité au sein du club espagnol. Mais son cas divise en interne aujourd'hui. Régulièrement blessé ces dernières années, l'international belge n'est jamais parvenu à s'installer comme un titulaire indiscutable et à enchaîner les rencontres. Mais pour le directeur général d' OK Diario , le soucis serait plus profond. « Les services médicaux me disent qu'il a un problème plus dans la tête qu’au niveau physique. C'est ce qui est arrivé à Robben et Bale. Le Real Madrid est prêt à le libérer » confiait récemment Eduardo Inda. Selon la presse espagnole, Florentino Perez commencerait à perdre patience et envisagerait sérieusement de le vendre en 2022 comme ce fût le cas lors des dernières sessions de transferts.

Le Real Madrid a essuyé plusieurs refus

Comme l'explique El Nacional, le Real Madrid avait tenté de vendre Eden Hazard lors du dernier mercato estival. Les dirigeants merengue a uraient proposé ses services à de nombreuses équipes européennes comme le Bayern Munich, Manchester United, Newcastle ou encore le PSG. Selon les informations divulguées par le média catalan, le Real Madrid aurait proposé à Nasser Al-Khelaïfi un échange entre l'international belge et Kylian Mbappé. Une proposition immédiatement refusée par le président parisien, désireux de conserver sa star et de le voir évoluer aux côtés de Lionel Messi. El Nacional précise que, globalement, aucun dirigeant ne souhaite l'accueillir en raison de son âge avancé, mais aussi en raison de ses soucis physiques récurrents. Mais Florentino Perez entend bien trouver une solution et espère le vendre dans les prochains mois. Marca indiquait récemment qu'un départ en hiver était exclu, mais rien ne devrait s'opposer à son transfert à la fin de la saison. Et une prestigieuse européenne serait prête à enregistrer son arrivée, mais sous la forme d'un prêt.

Un prêt vers la Juve envisagé