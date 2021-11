Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard reçoit un message fort pour la suite !

Publié le 3 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ne disposant pas d’un statut de titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur Carlo Ancelotti, Eden Hazard a été invité par le coach du Real Madrid à ne pas jeter l’éponge pour autant.

Ayant dû se contenter de moins de 30 minutes lors des deux dernières sorties du Real Madrid en championnat alors qu’il est même resté sur le banc lors de l’intégralité du Clasico face au FC Barcelone le 24 octobre dernier (2-1), Eden Hazard a été interpellé par Carlo Ancelotti dernièrement. En effet, l’entraîneur du Real Madrid lui faisait alors savoir que la seule raison pour laquelle il ne jouait pas plus souvent était un choix sportif de la part du technicien italien. De quoi donner un coup derrière la tête d’Hazard qui faisait savoir à HLN en septembre dernier qu’il comptait réaliser une saison pleine au Real Madrid. Cependant, Ancelotti a incité Eden Hazard à ne pas baisser les bras.

« C'est ce que Hazard et les autres qui ne jouent pas en ce moment doivent faire »