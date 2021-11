Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Les vérités du Real Madrid sur le cas Eden Hazard !

Publié le 2 novembre 2021 à 18h30 par A.D.

En grande difficulté sur le plan physique, Eden Hazard peine à emmagasiner du temps de jeu depuis le début de la saison. Malgré tout, Carlo Ancelotti croit toujours à une résurrection de son numéro 7 et il n'a pas manqué de le faire savoir. Par ailleurs, Dani Carvajal a également fait passer un message fort sur le cas Hazard.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'y arrive pas. Peu épargné par les pépins physiques, l'international belge est à la peine et ne parvient pas à évoluer à son plus niveau. A tel point que lorsqu'Eden Hazard est apte à jouer, Carlo Ancelotti préfère titulariser d'autres joueurs. Dans une situation plus que compliquée, Eden Hazard vit un véritable calvaire au Real Madrid et pourrait même faire ses valises dans un avenir proche pour se relancer. D'ailleurs, Eduardo Inda a confié dernièrement qu'Eden Hazard était plus touché mentalement que physiquement, ce qui pourrait pousser le Real Madrid à se débarrasser de lui. « Les services médicaux me disent qu'il a un problème plus dans la tête qu’au niveau physique. C'est ce qui est arrivé à Robben et Bale. Le Real Madrid est prêt à le libérer » , a déclaré le directeur d' Ok Diario à El Chiringuito . Une théorie infirmée par Dani Carvajal et Carlo Ancelotti ce mardi après-midi.

«Il sera un joueur de haut niveau qui reviendra dans le top 10 mondial»

Présent en conférence de presse d'avant-match (réception du Chakhtar ce mercredi), Dani Carvajal a expliqué qu'Eden Hazard faisait tout son possible pour renverser la vapeur et retrouver de sa superbe au Real Madrid. « (Comment voyez-vous de l'intérieur ce qui se passe avec Hazard et pensez-vous que sa situation est réversible ?) Sa situation n'est pas facile. Même s'il a l'air de s'en moquer, ce n'est pas le cas. Il essaie de changer, de faire des routines différentes..... L'entraîneur le gère bien en ce moment. Je pense que dès qu'il aura repris le rythme de la compétition et qu'il se sentira à nouveau bien, il sera un joueur de haut niveau qui reviendra dans le top 10 mondial » , a expliqué le défenseur du Real Madrid.

«C'est ce que Hazard et les autres qui ne jouent pas en ce moment doivent faire»