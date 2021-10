Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ancelotti annonce la couleur pour Hazard !

Publié le 26 octobre 2021 à 20h30 par A.M.

Victime de l'éclosion de Vinicius Junior au plus haut niveau, Eden Hazard joue peu. Entre ses blessures et son manque de rythme, le Belge semble en retrait au Real Madrid. Invité à commenter la situation de l'ancien joueur de Chelsea, Carlo Ancelotti justifie ses choix et assure que le meilleur est à venir.

Après plusieurs saisons abouties à Chelsea, Eden Hazard débarque au Real Madrid en 2019 un an après le départ de Cristiano Ronaldo. Le club merengue n'a pas hésité à lâcher 115M€ pour attirer l'international belge qui avait donc la lourde tâche de faire oublier la star portugaise. Mais le constat n'est pas brillant. L'ancien Lillois n'a effectivement jamais réussi à s'imposer au Real Madrid où il a enchaîné les pépins physiques. Eden Hazard joue donc très peu et lorsqu'il joue, il déçoit comme en témoigne son bilan famélique de 5 buts et 9 passes décisives en 51 apparitions depuis son arrivée. Et l'arrivée de Carlo Ancelotti cet été pour remplacer Zinedine Zidane n'a rien changé. Titulaire à 5 reprises depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, le Belge n'a inscrit aucun but et ne semble plus être un joueur majeur aux yeux de son entraîneur qui lui préfère Vinicius Junior et Rodrygo. Eden Hazard est même resté sur le banc lors du Clasico remporté contre le FC Barcelone (2-1).

«Il arrive parfois qu'il y ait des moments où l'entraîneur préfère les autres»