Real Madrid : Ballon d'Or, Barcelone... Benzema reçoit un message fort avant le Clasico !

Publié le 24 octobre 2021 à 16h00 par La rédaction mis à jour le 24 octobre 2021 à 16h01

Véritable leader du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. À l'approche du Clasico, Ivan Rakitic lui a même rendu un grand hommage.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s’est révélé comme le leader du Real Madrid. Ses statistiques parlent pour lui depuis plusieurs saisons. Sur les quatre dernières saisons, l’international tricolore totalise 98 buts et 39 passes décisives en 158 matchs toutes compétitions confondues pour le moment. Ses prestations se sont fait remarquer dans le monde du football, au point de le placer parmi les favoris au Ballon d’Or 2021. Même certains anciens du FC Barcelone, à l’approche du Clasico, n’hésitent pas à lui rendre hommage comme l’a fait Ivan Rakitic. Le Croate a révélé que l’attaquant de 33 ans avait même toutes ses chances d’être sacré meilleur joueur du monde le 29 novembre prochain.

« Benzema Ballon d’Or ? Il peut parfaitement l’être »