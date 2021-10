Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Cristiano Ronaldo a tout changé pour Benzema !

Publié le 24 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018, Karim Benzema a su profiter de ce départ pour s'imposer comme le leader du club merengue comme l'explique Gerard Piqué.

Considéré comme le parfait complément de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a formé un duo redoutable avec le Portugais pendant plusieurs années. A tel point que lorsque le quintuple Ballon d'Or a quitté le Real Madrid en 2018, des doutes ont émergé concernant la capacité de l'ancien Lyonnais à assumer le rôle de leader de l'attaque merengue. Mais Karim Benzema a rapidement dissipé les interrogations et prouve qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et à quelques heures du Clasico , Gerard Piqué s'enflamme à son tour pour l'international français.

«Cristiano lui a laissé de l'espace à occuper et il l'a parfaitement comblé»