Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La page Hazard sur le point de se tourner à Madrid ?

Publié le 23 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant pourtant assuré en début de saison qu’il était prêt à faire un exercice plein au Real Madrid, Eden Hazard s’est à nouveau blessé et pourrait voir son aventure prendre fin.

Depuis son arrivée à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard ne cesse d’être freiné par des pépins physiques. Ce qui pourrait rapidement sonner le glas de son aventure au Real Madrid. D’autant plus que les Blues seraient prêts à de nouveau enrôler son nouveau numéro 10. C’est du moins l’information que El Nacional a communiqué ces dernières heures, à condition que le Real Madrid accepte de se séparer de l’international belge pour 50M€, et pas un centime de plus. D’ailleurs, Eden Hazard pourrait de lui-même prendre la décision de plier bagage.

Hazard va «quitter le Real Madrid»