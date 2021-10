Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie fracassante du clan Hazard sur son avenir !

22 octobre 2021

Alors qu’Eden Hazard ne parvient toujours pas à s’imposer au Real Madrid, cette situation pourrait finir par le conduire à prendre la décision de s’en aller.

Arrivé en 2019 dans l’effectif du Real Madrid, Eden Hazard peine toujours autant à s’y imposer. Freiné par des blessures trop fréquentes, l’international belge ne parvient pas non plus à montrer son meilleur visage lorsqu’il est en mesure de jouer, et cela commence à avoir le don d’agacer quelques observateurs ayant perdu confiance avec lui. À tel point que la question d’un départ est dernièrement revenue dans la presse avec un retour à Chelsea en ligne de mire. Et de son côté, Jean-Michel Vandamme, l’homme qui l’a découvert, estime qu’Eden Hazard pourrait finir par claquer la porte du Real Madrid s’il n’y est pas enfin mis dans de bonnes dispositions.

« Il finira par quitter Madrid »