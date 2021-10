Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Solskjaer prévient Koeman pour Van de Beek !

Publié le 22 octobre 2021 à 7h00 par A.C.

Ole Gunnar Solskjaer, coach de Manchester United, s’est exprimé au sujet de la situation de Donny van de Beek.

Éblouissant lors de l’épopée européenne de l’Ajax Amsterdam lors de la saison 2018/2019, Donny van de Beek a été lié aux plus grands clubs de la planète football, avec notamment le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Finalement, il a choisi de rejoindre Manchester United en 2020... un pari qui ne s’est pas vraiment révélé payant. Depuis le début de la saison, Van de Beek n’a que très peu joué et la presse catalane assure qu’il pourrait rebondir au FC Barcelone, où Ronald Koeman l’attendrait les bras ouverts.

« Pour moi, Van de Beek est un joueur de Manchester United »