Mercato - PSG : Les routes de Leonardo et de Thomas Tuchel vont se recroiser !

Publié le 22 octobre 2021 à 5h15 par Th.B.

Également intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland, Chelsea semblerait être préparé à l’idée de lancer une offensive pour l’attaquant du Borussia Dortmund qui est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé…

Dès son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, il a rapidement été question de tensions en coulisses entre Leonardo et Thomas Tuchel. Des problèmes qui ont pris de grandes proportions au cours du mercato estival de 2020. Finalement, le directeur sportif du PSG et les décideurs parisiens ont pris la décision de remercier l’entraîneur allemand le jour du dernier réveillon de Noël et de par la suite nommer Mauricio Pochettino à sa place. Depuis, Thomas Tuchel s’est engagé en faveur de Chelsea et a même remporté la Ligue des champions. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, le PSG fait d’Erling Braut Haaland sa piste prioritaire dans le cadre du potentiel départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Cependant, Chelsea aurait de fortes chances de mettre des bâtons dans les roues au PSG pour le buteur du Borussia Dortmund qui disposera d’une clause libératoire à compter de 2022.

« Nous allons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines »