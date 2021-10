Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Messi, Neymar… Le Qatar prépare un coup légendaire pour oublier Mbappé !

Publié le 21 octobre 2021 à 9h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé se rapproche d’un départ, le PSG est d’ores et déjà à la recherche d’un remplaçant, et Erling Haaland apparaît clairement comme la priorité comme vous l’avait révélé le10sport.com.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ, et ce malgré la volonté du club parisien de lancer une ultime offensive pour sa prolongation. Une situation qui oblige la direction à se pencher dès à présent sur sa succession, et une piste se dégage en interne. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com en août, Erling Haaland apparaît en effet comme la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, une tendance qui se confirme au fil des semaines.

Le gros coup Haaland se confirme