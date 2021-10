Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur l'intégration de Lionel Messi !

Publié le 21 octobre 2021 à 9h10 par H.G.

Alors qu’il est arrivé cet été au PSG, Leo Messi s’adapterait petit à petit au club de la capitale sans faire la moindre vague en coulisses.

Recruté par le PSG à la suite de son départ libre du FC Barcelone, Leo Messi a paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Ainsi, après avoir passé l’intégralité de sa carrière en Catalogne, l’international argentin doit maintenant s’habituer à une nouvelle vie dans la capitale française, aussi bien sportivement que dans sa vie privée. Sur ce premier volet, le natif de Rosario ne fait pas encore totalement parler sa magie, même s’il a déjà inscrit trois réalisations en trois matchs de Ligue des champions. Et tandis qu’on attend encore qu’il ouvre son compteur en Ligue 1, Leo Messi adopterait une attitude très posée au sein du PSG.

Leo Messi, un homme discret mais apprécié