Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé peut-il encore changer d'avis pour son avenir ?

Publié le 21 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions pour son avenir. Mais alors qu'il a confirmé qu'il avait demandé à rejoindre le Real Madrid cet été, l'attaquant du PSG peut-il accepter de prolonger ?

Au cœur d'un énorme feuilleton cet été, Kylian Mbappé a reconnu avoir réclamé son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité », confiait-il au micro de RMC . Mais le PSG s'est opposé à la vente de son attaquant, repoussant des offres allant de 160 à 200M€, prenant le risque de voir Kylian Mbappé partir libre en fin de saison. Le club de la capitale n'est plus en position de force puisque c'est désormais l'international français qui a son destin en mains. Mais peut-il encore changer d'avis ?

Quelle décision pour Mbappé ?