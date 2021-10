Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 21 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Alors qu'il semble promis au Real Madrid, Kylian Mbappé serait toutefois un objectif du FC Barcelone. Joan Laporta rêve de plomber les plans de Florentino Pérez.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, il y a quelques jours, l'attaquant du PSG avait révélé avoir réclamé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid. Le club parisien s'y est opposé en repoussant toutes les offres madrilènes, mais dans les prochaines semaines, le PSG n'aura plus les cartes en mains dans ce dossier. En effet, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et dès le 1er janvier, il sera autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et le Real Madrid fait toujours figure de favori.

Le Barça entre dans la danse pour Mbappé