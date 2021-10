Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait lancé un énorme ultimatum à Dembélé !

Publié le 21 octobre 2021 à 14h00 par A.D.

Alors qu'il soupçonnerait Ousmane Dembélé de jouer la montre, Joan Laporta aurait décidé de lui lancé un ultimatum. En effet, le président du FC Barcelone attendrait une réponse de son numéro 7 d'ici la fin du mois. Et si Ousmane Dembélé ne réagit pas avant novembre, Joan Laporta devrait chercher des alternatives.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé pourrait faire comme Lionel Messi et quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2022. Traumatisé par le départ de La Pulga , Joan Laporta ferait tout son possible pour ne pas voir ce scénario se reproduire avec Ousmane Dembélé. Selon les informations de Mundo Deportivo , le président du Barça aurait organisé un rendez-vous avec le clan Dembélé le 21 septembre. Un rendez-vous au cours duquel le champion du monde français aurait donné une première réponse positive au Barça. Mais alors qu'il serait sans nouvelles d'Ousmane Dembélé depuis ce meeting, Joan Laporta aurait décidé de lui lancer un ultimatum.

Laporta exige une réponse de Dembélé avant novembre