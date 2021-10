Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de froid pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 21 octobre 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone expirera le 30 juin prochain, la question d’une prolongation serait toujours autant dans l’impasse.

Arrivé au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n’est désormais plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat. Et fort logiquement, vu ses soucis sur le plan financier, le club catalan aimerait absolument éviter de voir l’international français et sa forte valeur aussi bien marchande que sportive s’en aller librement. En ce sens, des tentatives d’approches auraient eu lieu au cours des dernières semaines auprès de son agent, mais celles-ci se seraient toutes avérées infructueuses.

Le dossier Ousmane Dembélé est dans l’impasse