Mercato - Barcelone : Un incroyable coup de tonnerre se confirme pour Dembélé !

Publié le 21 octobre 2021 à 8h30 par D.M.

Alors qu'Ousmane Dembélé aurait une offre de prolongation entre ses mains, son entourage proposerait ses services à plusieurs clubs et notamment à Newcastle.

Alors que le FC Barcelone aurait bouclé le dossier Ansu Fati, Joan Laporta va pouvoir désormais concentrer ses efforts sur l’avenir d’Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club catalan, l’international français aurait reçu une offre de prolongation, mais son entourage retarderait le processus. Comme l’explique Foot Mercato , l’agent de Dembélé discuterait avec Newcastle, doté de moyens colossaux. Une information confirmée par un autre média.

Dembélé proposé à Newcastle ?