Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est le jour J pour ce dossier brûlant de Joan Laporta !

Publié le 21 octobre 2021 à 5h30 par Th.B.

Semblant s’être mis d’accord avec le clan Ansu Fati, le FC Barcelone devrait officialiser la prolongation de son contrat ce jeudi.

Une semaine jour pour jour après l’officialisation de la prolongation de contrat de Pedri jusqu’en juin 2026, le FC Barcelone pourrait annoncer ce jeudi son accord total avec Ansu Fati. En effet, bien que des désaccords ont été évoqués dans la presse ibérique ces derniers temps au niveau des termes du contrat proposé par le Barça avec le clan Fati, Jorge Mendes aurait été convaincu par le directeur général Mateu Alemany lors de sa visite à Porto dernièrement. C’est du moins ce que Mundo Deportivo a confié en affirmant au passage que le FC Barcelone devrait pouvoir compter sur les services de celui qui a hérité du numéro 10 de Lionel Messi jusqu’en juin 2027.

Officialisation de la prolongation d’Ansu Fati ce jeudi ?