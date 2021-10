Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un appel du pied… d’un ancien de l’OM !

Publié le 21 octobre 2021 à 5h15 par A.M.

Alors que Newcastle a de nouvelles ambitions grâce à ses propriétaires saoudiens, Javier Manquillo se prend à rêver de l'arrivée de Kylian Mbappé.

Avec l'arrivée de ses nouveaux investisseurs saoudiens, Newcastle devrait animer les prochains marchés des transferts et pourrait bien être le club le plus actif grâce à ses moyens colossaux. Au sein même du club anglais, on commence à se prendre à rêver de l'arrivée des plus grands du football actuel. Ancien joueur de l'OM et désormais à Newcastle, Javier Manquillo réclame ainsi Kylian Mbappé et Erling Haaland. Rien que ça.

Manquillo veut Mbappé et Haaland