Mercato - ASSE : Une opération à 40M€ a sauvé le club !

Publié le 21 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Ancien directeur général de l'ASSE, Xavier Thuilot révèle que la vente de Wesley Fofana à Leicester n'était pas programmée... mais indispensable pour les Verts.

Durant le mercato estival 2020, l'ASSE s'est retrouvé dans l'obligation de vendre Wesley Fofana. Et pourtant, Claude Puel comptait sur son défenseur central et en faisait même l'un des cadres de son projet. Toutefois, les finances du club, durement impactées par la crise du Covid et le défaut de paiement des droits TV par Mediapro, ont poussé l'ASSE à changer ses plans en acceptant l'offre de 40M€ de Leicester pour Wesley Fofana. Directeur général des Verts à ce moment-là, Xavier Thuilot révèle même que cette vente a sauvé le club.

«Sans vendre Fofana, le club aurait disparu»