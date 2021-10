Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de Tuchel sur le feuilleton Haaland !

Publié le 20 octobre 2021 à 14h10 par Th.B.

En poste à Chelsea, Thomas Tuchel a reconnu avoir pris en considération un transfert pour Erling Braut Haaland à l’intersaison avant que Romelu Lukaku ne débarque chez les Blues. Le PSG l’a donc échappé belle pour le buteur du Borussia Dortmund.

Les semaines se suivent et le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse de prendre de l’ampleur. À la toute fin du dernier mercato estival, le Real Madrid a débarqué avec une offre de transfert pour boucler l’opération Mbappé. Cependant, et ce bien que son contrat ne court que jusqu’en juin 2022, les décideurs du PSG ont refusé de céder Mbappé. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier qu’en cas de départ de l’attaquant du PSG avant la clôture du marché, l’option prioritaire se nommait alors Robert Lewandowski. Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG libre de tout contrat l’été prochain, le club parisien se lancerait sur les traces d’Erling Braut Haaland alors qu’une clause libératoire fixée à 75M€ sera effective en 2022. Néanmoins, Chelsea aurait tenté de faire capoter les plans du PSG avec Haaland comme Thomas Tuchel l’a avoué.

« Cela semblait irréaliste et impossible à boucler »